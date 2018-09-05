Совратившая подростка жертва Вайнштейна обвинила свою жертву в насилии

Итальянская актриса Азия Ардженто, обвиненная в совращении несовершеннолетнего актера Джимми Беннетта, заявила, что подросток сам сексуально домогался ее, а также вымогал у нее деньги. Об этом адвокат артистки Марк Джей Хеллер сообщил TMZ.

Хеллер рассказал, что переписка Ардженто, в которой она описывает секс с 17-летним Беннетом, реальна. В ней актриса утверждает, что «возбужденный мальчишка набросился на нее». «Я занялась с ним сексом, это было очень странно», — отмечала Ардженто.

Адвокат также прокомментировал слова актрисы о том, что у нее никогда не было сексуальных отношений с Беннетом. Он подчеркнул, что единичный случай сексуальной связи нельзя назвать сексуальными отношениями.

По словам Хеллера, Беннет вымогал деньги у Ардженто и ее бойфренда повара и телеведущего Энтони Бурдена, угрожая предать историю огласке. Бурден согласился заплатить Беннету 380 тысяч долларов за молчание и успел выплатить 250 тысяч. В июне телеведущий совершил суицид, в причастности к которому обвинили Ардженто.

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Защита артистки подчеркнула, что не собирается обращаться в суд по поводу произошедшего.

22 августа в сети появился снимок актрисы, сделанный в постели с Беннеттом. На тот момент ему было 17 лет, а Ардженто — 37. Ранее, в августе, The New York Times сообщала, что Ардженто изнасиловала Беннетта в 2013 году в Калифорнии, где возраст согласия наступает в 18 лет.

Азия Ардженто — одна из первых актрис, заявивших об изнасилованиях и домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Она, в частности, утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей был 21 год.

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