Опубликовано фото обнаженной Азии Ардженто в постели с несовершеннолетним

Издание TMZ опубликовало снимок итальянской актрисы Азии Ардженто, сделанный в постели с актером Джимми Беннеттом. На тот момент ему было 17 лет, а Ардженто — 37.

В распоряжении портала также оказалась переписка актрисы с одним из друзей. В сообщениях она признается, что занималась сексом с несовершеннолетним. Актриса также заявила, что «общественность не в курсе» и посетовала на то, что Беннетт ее шантажировал.

Ардженто при этом опубликовала официальное заявление и заверила, что никогда не вступала в интимную связь с Беннеттом, который сыграл ее сына в фильме «Цыпочки».

Ранее в августе The New York Times сообщал, что Ардженто изнасиловала Беннетта в 2013 году в Калифорнии. Возраст согласия в этом штате наступает в 18 лет. Также утверждалось, что актриса выплатила 380 тысяч долларов, чтобы дело не дошло до суда.

Ардженто стала одной из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании голливудским продюсером Харви Вайнштейном, что повлекло за собой серию секс-скандалов в киноиндустрии. Ардженто утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей был 21 год.

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