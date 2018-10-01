Азия Ардженто в подробностях описала секс с подростком

Итальянская актриса Азия Ардженто подтвердила, что занималась сексом с актером Джимми Беннеттом, когда ему было 17 лет. Она раскрыла подробности произошедшего в интервью итальянскому телеканалу, передает издание The Local в понедельник, 1 октября.

По словам артистки, они встретились по просьбе Беннетта — он хотел, чтобы Ардженто помогла ему подготовиться к кастингу. Она подчеркнула, что актеры уже делали так раньше.

«Он принялся целовать меня и трогать. Он обращался со мной не так, как сын с матерью — а я видела наши отношения именно так, — а как мальчик с неуемными гормонами. И это меня парализовало», — поведала Ардженто.

«Он буквально запрыгнул на меня... Он был на мне, и он кончил. Я ничего не испытала и никак не отреагировала, потому что для меня это было немыслимо. Он признался мне, что это было его фантазией с 12-летнего возраста. Для него я была охотничьим трофеем», — заявила актриса.

Отмечается, что Беннетт попросил у Ардженто 3,5 миллиона долларов за молчание. Актриса призналась, что ее любовник, шеф-повар и телеведущий Энтони Бурден выплатил ему 250 тысяч долларов. Бурден совершил суицид в июне, а Ардженто отказалась платить Беннетту остальную сумму.

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В сентябре Беннетт поведал свою версию произошедшего. По его словам, актриса изнасиловала его, пригласив в номер отеля в 2013 году. При встрече она угостила Беннетта шампанским, а затем принялась целовать его, после чего толкнула на кровать и занялась с ним сексом.

22 августа в сети появился снимок Ардженто, сделанный в постели с Беннеттом. Ранее The New York Times сообщала, что Ардженто изнасиловала Беннетта в 2013 году в Калифорнии, где возраст согласия наступает в 18 лет. Актриса сначала отрицала обвинения, однако после появления в прессе их фотографии сказала, что подросток сам домогался ее.

Азия Ардженто — одна из первых актрис, заявивших об изнасиловании со стороны продюсера Харви Вайнштейна.

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