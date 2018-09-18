Обвиненная в совращении подростка Азия Ардженто подаст в суд на Роуз Макгоуэн

Итальянская актриса Азия Ардженто, обвиненная в совращении несовершеннолетнего актера Джимми Беннетта, пригрозила подать в суд на свою близкую подругу Роуз Макгоуэн, если та не заберет назад свои слова, связанные с этим скандалом. Макгоуэн утверждала, что Ардженто подтвердила связь с Беннетом.

«Дорогая Роуз Макгоуэн, я с большим сожалением даю тебе 24 часа, чтобы забрать назад ужасные лживые заявления, которые ты сделала в мой адрес 27 августа, а также принести извинения. Если ты не выскажешься об этой клевете, у меня не будет иного выбора, кроме как обратиться в суд», — написала Ардженто в Twitter.

27 августа Макгоуэн сообщила, что Ардженто призналась их общему другу модели Рейну Дову, что действительно переспала с несовершеннолетним Беннетом. В комментариях прессе Ардженто отрицала обвинения в совращении малолетнего актера, а позже заявила, что подросток сам домогался ее и вымогал у нее деньги.

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22 августа в сети появился снимок актрисы, сделанный в постели с Беннеттом. На тот момент ему было 17 лет, а Ардженто — 37. Ранее, 20 августа, The New York Times сообщала, что Ардженто изнасиловала Беннетта в 2013 году в Калифорнии, где возраст согласия наступает в 18 лет.

Азия Ардженто — одна из первых актрис, заявивших об изнасилованиях и домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Она, в частности, утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей был 21 год.

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