Стивен Сигал не справился с вопросом об обвинениях в изнасиловании

Актер Стивен Сигал ушел с интервью канала «Би-би-си» после того, как ему напомнили об обвинениях в изнасиловании. Фрагмент прямого эфира опубликован в Twitter в пятницу, 5 октября.

«Вы попали в водоворот секс-скандалов, вас обвиняют в изнасиловании. Мне интересно, как вы с этим справляетесь», — спросила журналистка. В ответ на это Сигал вынул наушник, встал и ушел.

Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах несколько женщин. Актриса Регина Симонс утверждает, что тот изнасиловал ее у себя дома в 1993 году. Другая рассказывает о событиях 2002 года, когда актер засунул руку ей в трусы во время прослушивания.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!