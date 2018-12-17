Барбоссу из «Пиратов Карибского моря» обвинили в эксгибиционизме и вуайеризме

Австралийская актриса Яэль Стоун, известная по сериалам «Оранжевый — хит сезона» и «Кайф с доставкой», обвинила актера Джеффри Раша в непристойном поведении. Об этом сообщает The New York Times.
По ее словам, обладатель премии «Оскар» домогался ее в 2010-м и в 2011 годах, когда они вместе работали над постановкой «Дневник безумца» в Сиднее. Стоун рассказала, что Раш танцевал голым в гримерной, подглядывал за принимающей душ актрисой при помощи зеркала и отправлял ей сообщения эротического характера.
Стоун рассказала, что тогда не заявляла о домогательствах, так как боялась, что это негативно отразится на ее карьере. На момент случившегося ей было 25 лет, а Рашу — почти 60.
Артист ответил, что утверждения Стоун «некорректны и вырваны из контекста». Он добавил, что не хотел стать причиной ее переживаний.
В октябре актриса Эрин Джин Норвилл выступила в австралийском суде с обвинениями в адрес Джеффри Раша. Она рассказала, что актер домогался ее во время репетиций постановки «Король Лир» по пьесе Шекспира в Сиднее в 2015 году. Артист отверг все обвинения и назвал эту информацию ложью.