Число обвинивших Пласидо Доминго в домогательствах женщин выросло до 20

Еще 11 женщин заявили, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны испанского оперного певца Пласидо Доминго. Об этом сообщает Associated Press.

Певица Анджела Тернер Уилсон рассказала, что однажды артист подошел к ней, когда она находилась в гримерке, положил руку на плечо, неожиданно опустил ее под бюстгальтер и схватил коллегу за грудь. Уилсон добавила, что затем Доминго просто ушел, оставив ее «ошеломленной и униженной».

Остальные десять женщин пожелали сохранить анонимность, так как боятся за свою карьеру. По их словам, Доминго позволял себе трогать и целовать их, приглашать на встречи, звонить по ночам. Они признались, что решили рассказать о поведении звезды после того, как в августе восемь певиц и одна танцовщица сообщили, что сталкивались с неподобающим поведением музыканта начиная с 1980-х годов. Одна из женщин призналась, что однажды Доминго засунул ей руку под юбку. Они также считают, что отказ от контакта с артистом негативно повлиял на их карьеру.

Пресс-секретарь певца назвал все происходящее попыткой очернить репутацию музыканта. Он заявил, что истории женщин пронизаны противоречиями. Конкретные детали он комментировать не стал.

Пласидо Доминго — один из наиболее известных в мире теноров. Он выступает на оперной сцене на протяжении 50 лет. За это время Доминго исполнил более 140 ведущих оперных партий. Певец является обладателем 14 премий «Грэмми», в том числе за записи к постановкам «Аида» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Кармен» Жоржа Бизе и «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.

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