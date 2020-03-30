Глава Минздрава назвал группы подверженных коронавирусу помимо пенсионеров

Помимо пенсионеров коронавирусу подвержены еще несколько групп населения. Их назвал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.
Глава Минздрава уточнил, что речь идет о людях с диабетом, ожирением, заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы.
Мурашко посоветовал гражданам укреплять иммунитет, заниматься спортом в хорошо проветриваемых помещениях, отказаться от тяжелой пищи и переедания. Он отметил негативное влияние на здоровье курения и алкоголя, и назвал абсурдом слухи, что они якобы убивают коронавирус.
Министр обнадежил россиян, сказав, что с приходом «устойчивых плюс 25» ситуация с вирусом улучшится, и «тогда точно все будет хорошо».
Ранее российские врачи-иммунологи назвали аллергиков одними из наиболее восприимчивых к коронавирусу из-за сниженного иммунитета и хронических аллергических воспалений дыхательных путей.
По данным на 29 марта, в России более 1,5 тысячи заболевших, 1014 из них находятся в Москве. Восемь человек умерло.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения