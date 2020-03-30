Аллергики оказались в зоне риска из-за коронавируса

На фоне распространения коронавируса в зоне повышенного риска оказались люди, страдающие сезонной аллергией. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные специалисты.

Аллерголог-иммунолог Белла Брагвадзе сообщила, что аллергиков нельзя считать группой риска по умолчанию, но их слизистые считаются более уязвимыми для вирусов из-за хронических аллергических воспалений дыхательных путей.

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов уточнил, что при аллергии у человека ослабевает барьерный иммунитет, особенно при реакции на пыльцу. В таком случае для профилактики необходимо повышать защитные функции организма и соблюдать базовую терапию.

Костинов отметил, что у аллергиков COVID-19 может протекать тяжелее из-за запоздалой реакции иммунной системы. «Инфекция ухудшает течение аллергии. Аллергия ухудшает течение самой респираторной инфекции. Порочный круг», — пояснил он.

Заслуженный работник здравоохранения профессор Юрий Мизерницкий подтвердил, что коронавирус может спровоцировать обострение аллергического заболевания, например, бронхиальной астмы.

Вечером 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим самоизоляции. Выходить из дома разрешено в крайних случаях. Премьер Михаил Мишустин призвал регионы последовать этому примеру.

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