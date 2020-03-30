Вероятность влияния теплого климата на коронавирус оценили

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил вероятность влияния климата на распространение коронавируса. Его слова передает ТАСС.

Вильфанд усомнился в том, что скорость распространения коронавируса напрямую зависит от климата. По его словам, против этого говорят данные о заболеваемости в теплых странах.

«В том же Таиланде, где температура около 30 градусов, существует и коронавирус, и жесткие меры борьбы с ним. На Ближнем Востоке, в Турции, в Израиле, в Сирии температура уже около 25 градусов, и ничего, он распространяется активно», — отметил метеоролог.

При этом Вильфанд допустил, что солнечный свет как-то влияет на активность коронавируса, но отметил, что для такого утверждения нужны сильные доказательства.

Ранее ученые выяснили, что самой комфортной для коронавируса оказалась температура около четырех градусов выше ноля. Если не проводить дезинфекцию, то в таких условиях он будет оставаться активным 14 дней.

По последним данным, в мире зафиксировано 722,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 33,9 тысяч человек умерли, еще 151,9 тысяч — вылечились.

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