Названа «любимая» температура коронавируса

Ученые из Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.

По данным исследователей, «любимой» для коронавируса оказалась температура около четырех градусов выше ноля. Если не проводить дезинфекцию, то в таких условиях он будет оставаться активным 14 дней.

При этом коронавирус SARS-CoV-2 может переносить высокие температуры — при 70 градусах он дезактивируется в течение всего лишь пяти минут.

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Кроме того, гонконгские ученые выяснили, на каких поверхностях коронавирус может оставаться активным дольше всего. Оказалось, что на бумаге он дезактивируется уже через три часа, на одежде и обработанном дереве держится до двух дней, на стекле — четыре дня, на пластике — до семи. Столь же долго — семь дней — коронавирус может оставаться на поверхности медицинских масок. В связи с этим ученые призвали к их тщательной дезинфекции.

Ранее власти Китая заявили о конце эпидемии коронавируса в стране. Официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн сообщил, что по состоянию на 28 марта число подтвержденных случаев заражения инфекцией по всей стране составило менее трех тысяч. Таким образом, распространение инфекции в Китае удалось остановить.

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