Стало известно о планах мафии устроить бунты в Италии из-за коронавируса

Власти Италии опасаются, что на юге страны могут возникнуть волнения и бунты из-за коронавируса, которые спровоцирует мафия. Об этом пишет испанская газета ABC.

Журналист газеты ссылается на конфиденциальный отчет, который подготовили специально для премьер-министра Италии Джузеппе Конте и министра внутренних дел страны, в котором говорится о том, что на юге Италии «существует потенциальная опасность стихийных и организованных восстаний». Это связывают с тем, что там развита теневая экономика, а также со «всепроникающим влиянием» организованной преступности.

По оценкам издания, в подпольной экономике заняты около четырех миллионов жителей юга Италии, каждый четвертый там получает зарплату наличными и не платит налоги. Сейчас они фактически остались без средств к существованию. По мнению властей, мафия готова воспользоваться любой подобной ситуацией.

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На Сицилии и в других местах на юге уже слышны призывы к разграблению супермаркетов, участились случаи грабежей на улицах, когда у людей отбирали сумки с только что приобретенными продуктами. Редкий день проходит без нападений на аптеки, пишет ABC.

В Палермо организованная группа из 20 человек попыталась покинуть крупный супермаркет с тележками, полными продуктов. Они кричали: «У нас нет денег, но мы должны есть». Сотрудники магазина вызвали полицию. Сейчас органы правопорядка следят за всеми супермаркетами в городе.

Газета приводит слова мэра Палермо, который заявил, что рядом с теми, кто переживает кризис из-за коронавируса «с достоинством», есть «шакалы» и «профессиональные протестующие», которые не скрывают своей принадлежности к мафии. Мэр призвал сообщать о них в полицию. По данным ABC, призывы к восстанию после 3 апреля, когда должны закончиться жесткие ограничительные меры (впрочем, издание указывает, что их срок с большой вероятностью может быть продлен), звучат в соцсетях, там распространяются ролики с призывами к «войне».

28 марта стало известно, что в Италии из-за коронавируса умерло уже более 10 тысяч человек. Всего в стране почти 100 тысяч зараженных, около четырех тысяч из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Италия находится на первом месте по числу жертв коронавируса.

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