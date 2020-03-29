В Италии рассказали о нехватке денег на продукты

Из-за ситуации с коронавирусом в Италии усугубляются экономические проблемы. Об этом заявила итальянская версия издания Huffington Post.
Как отмечается, многие жители страны столкнулись с финансовыми проблемами из-за карантина, сейчас у многих из них нехватка денег. В частности, речь идет о тех, у кого есть работа, но они остались без помощи от Фонда гарантирования выплаты зарплаты. Это касается и тех, кто потерял работу и вынужден работать нелегально, чтобы как-то свести концы с концами.
«У нас больше не осталось ни евро, мы так не протянем еще одну неделю», — рассказал житель Палермо и попросил у премьер-министра Джузеппе Конте немедленных ответов, в противном случае «начинается революция».
Собеседники издания также рассказали о нехватке продовольствия. Как отмечает автор статьи, многие посетители супермаркетов наполняют свои продуктовые тележки, а затем хотят уйти, не заплатив за товар.
Пока еще не вспыхнули массовые протесты, но все больше в разных городах Италии супермаркеты вынуждены прибегать к помощи полиции, чтобы забрать у людей неоплаченные продукты, пишет автор.
Сейчас Италия занимает первое место в мире по числу погибших от коронавируса. По последним данным, в стране умерли более 10 тысяч человек из-за коронавируса. Общее число случаев заражения в стране составило 92 472.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения