Жительница Италии предупредила россиян о надвигающейся опасности

Живущая в Риме петербурженка предупредила россиян о надвигающейся опасности из-за коронавируса. Полина Головушкина рассказала о вспышке инфекции в Италии на своей странице во «ВКонтакте» и посоветовала соотечественникам быть осторожнее во избежание повторения сценария.

В посте девушка привела хронологию событий в охваченной коронавирусом стране, где «все начиналось спокойно». Первые случаи были выявлены в Риме 30 января: медики обнаружили и изолировали зараженную пару из Китая.

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23 февраля в стране было уже около 100 заболевших, очагами распространения инфекции стали маленькие северные города. 4 марта закрылись все итальянские школы и университеты, но учащиеся продолжали гулять по улицам, наслаждаясь хорошей погодой.

8 марта в Италии было уже шесть тысяч зараженных, Ломбардию отправили на карантин, закрыв там музеи и торговые центры. Работающие на севере южане бросились к родственникам, привозя с собой инфекцию.

11 марта вся Италия стала «красной зоной» — в стране выявили около 13 тысяч инфицированных и закрыли все, кроме продуктовых магазинов, аптек и фабрик. 21 марта число зараженных достигло 60 тысяч человек, около шести тысяч умерли. Закрылись все фабрики и заводы. Итальянцам разрешили выходить в магазин раз в три дня по одному и в радиусе до километра от дома. Нарушителей отслеживают по GPS, им грозит штраф в размере 206 евро или уголовная ответственность.

«Передвигаться можно только за едой или если ты умираешь — все несрочные визиты к врачу запрещены. Все, что можно, перестраивается под больницы. Военная техника в Бергамо не справляется с вывозом трупов, так как на местных кладбищах уже нет мест, и в крематориях не хватает печей. Премьер-министр Италии объявил в стране кризис уровня Второй мировой войны. Это и правда похоже на войну: в каждой семье есть знакомый, который либо умер, либо борется за жизнь», — написала Головушкина.

По ее словам, ситуация в итальянских больницах остается катастрофической: не хватает врачей и мест, больные лежат в коридорах. Без оперативного оказания помощи люди умирают за несколько дней, причем, среди жертв есть не только старики, но и крепкие мужчины, и дети.

«Никогда не слышала, как звонит колокол по мертвым. Сейчас слышу постоянно. И этот звук въедается в уши, хочется сжаться и спрятаться в самый дальний угол квартиры. Сейчас умирает по 700-800 человек в день, для маленькой Италии это огромная цифра», — отметила девушка.

Она призвала россиян не паниковать, но постараться соблюдать простые меры безопасности: не выходить из дома без крайней необходимости и надевать маску при появлении на улице.

«Если вы до сих пор тусуетесь, помните, что две недели назад у нас было то же самое. Я смеялась над ситуацией и пыталась спасти свой бизнес, зависящий от туристических потоков. Сейчас это уже неактуально. Актуально только одно — выжить. Измените свои привычки сейчас, ситуация может резко ухудшиться», — подытожила Головушкина.

Пост девушки набрал 80 тысяч лайков и около 20 тысяч репостов. Автор отметила, что писала его для близких и никак не ожидала такого отклика в социальных сетях.

По состоянию на 26 марта в Италии зафиксировано свыше 74 тысяч случаев заражения коронавирусом, более семи тысяч человек скончались. В России выявлено 840 случаев заражения, 182 — за минувшие сутки.

В конце марта в Италию прибыли военно-транспортные самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Они доставили в страну около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад, которые займутся оказанием помощи в борьбе с распространением коронавируса.

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Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе — людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе

— подробный раздел на сайте Минздрава

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе — людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.— сайт стопкоронавирус.рф — информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь — ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь — подробный раздел на сайте Минздрава здесь — телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.



