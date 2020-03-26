Жительница Италии предупредила россиян о надвигающейся опасности

Живущая в Риме петербурженка предупредила россиян о надвигающейся опасности из-за коронавируса. Полина Головушкина рассказала о вспышке инфекции в Италии на своей странице во «ВКонтакте» и посоветовала соотечественникам быть осторожнее во избежание повторения сценария.
В посте девушка привела хронологию событий в охваченной коронавирусом стране, где «все начиналось спокойно». Первые случаи были выявлены в Риме 30 января: медики обнаружили и изолировали зараженную пару из Китая.
23 февраля в стране было уже около 100 заболевших, очагами распространения инфекции стали маленькие северные города. 4 марта закрылись все итальянские школы и университеты, но учащиеся продолжали гулять по улицам, наслаждаясь хорошей погодой.
8 марта в Италии было уже шесть тысяч зараженных, Ломбардию отправили на карантин, закрыв там музеи и торговые центры. Работающие на севере южане бросились к родственникам, привозя с собой инфекцию.
11 марта вся Италия стала «красной зоной» — в стране выявили около 13 тысяч инфицированных и закрыли все, кроме продуктовых магазинов, аптек и фабрик. 21 марта число зараженных достигло 60 тысяч человек, около шести тысяч умерли. Закрылись все фабрики и заводы. Итальянцам разрешили выходить в магазин раз в три дня по одному и в радиусе до километра от дома. Нарушителей отслеживают по GPS, им грозит штраф в размере 206 евро или уголовная ответственность.
«Передвигаться можно только за едой или если ты умираешь — все несрочные визиты к врачу запрещены. Все, что можно, перестраивается под больницы. Военная техника в Бергамо не справляется с вывозом трупов, так как на местных кладбищах уже нет мест, и в крематориях не хватает печей. Премьер-министр Италии объявил в стране кризис уровня Второй мировой войны. Это и правда похоже на войну: в каждой семье есть знакомый, который либо умер, либо борется за жизнь», — написала Головушкина.
По ее словам, ситуация в итальянских больницах остается катастрофической: не хватает врачей и мест, больные лежат в коридорах. Без оперативного оказания помощи люди умирают за несколько дней, причем, среди жертв есть не только старики, но и крепкие мужчины, и дети.
«Никогда не слышала, как звонит колокол по мертвым. Сейчас слышу постоянно. И этот звук въедается в уши, хочется сжаться и спрятаться в самый дальний угол квартиры. Сейчас умирает по 700-800 человек в день, для маленькой Италии это огромная цифра», — отметила девушка.
Она призвала россиян не паниковать, но постараться соблюдать простые меры безопасности: не выходить из дома без крайней необходимости и надевать маску при появлении на улице.
«Если вы до сих пор тусуетесь, помните, что две недели назад у нас было то же самое. Я смеялась над ситуацией и пыталась спасти свой бизнес, зависящий от туристических потоков. Сейчас это уже неактуально. Актуально только одно — выжить. Измените свои привычки сейчас, ситуация может резко ухудшиться», — подытожила Головушкина.
Пост девушки набрал 80 тысяч лайков и около 20 тысяч репостов. Автор отметила, что писала его для близких и никак не ожидала такого отклика в социальных сетях.
По состоянию на 26 марта в Италии зафиксировано свыше 74 тысяч случаев заражения коронавирусом, более семи тысяч человек скончались. В России выявлено 840 случаев заражения, 182 — за минувшие сутки.
В конце марта в Италию прибыли военно-транспортные самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Они доставили в страну около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад, которые займутся оказанием помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения