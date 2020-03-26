Раскрыты задачи российских специалистов по борьбе с коронавирусом в Италии

Российские специалисты, прибывшие в Италию для помощи в борьбе с распространением коронавируса в стране, в первую очередь займутся лечением больных в местных пансионатах. Их главные задачи «Ленте.ру» раскрыли в Минобороны России.
Как отмечается, прибывшие из России в итальянский город Бергамо врачебно-сестринские бригады направят на работу в 65 близлежащих пансионатов. За каждой из восьми бригад будут закреплены по 7-9 учреждений, где в настоящее время оказывается помощь пожилым людям, у которых был выявлен коронавирус.
Кроме того, российские специалисты займутся дезинфекцией всех объектов здравоохранения и городской инфраструктуры Бергамо. Отдельное внимание будет уделено санитарной обработке местного общественного транспорта. Для этих целей будет задействовано все доставленное из Москвы оборудование.
Соответствующие решения были приняты по итогам консультаций с участием представителей министерств обороны двух стран, а также агентства по охране здоровья граждан и департамента гражданской обороны, которые прошли в Бергамо. Приступить к выполнению определенных задач специалисты должны в пятницу, 27 марта.
В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения