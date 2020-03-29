Китай заявил о конце эпидемии коронавируса

Власти Китая заявили о конце эпидемии коронавируса в стране. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает РИА Новости.

Фэн уточнил, что по состоянию на 28 марта число подтвержденных случаев заражения инфекцией по всей стране составило менее трех тысяч. Таким образом, распространение инфекции в Китае удалось остановить.

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По последним данным университета Джона Хопкинса (США), общее число случаев заражения коронавирусом в Китае составляет чуть более 82 тысяч. 75,5 тысяч человек выздоровели, 3,3 тысячи скончались. Сейчас на первом месте в мире по числу случаев коронавируса — США. Там выявлено почти 125 тысяч зараженных.

22 марта сообщалось, что несколько десятков тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не включены в официальную статистику из-за отсутствия симптомов. Об этом писала местная пресса со ссылкой на закрытые данные правительства. Таким образом, считают журналисты, число заболевших в Китае может достигать 125 тысяч.

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