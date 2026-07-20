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09:42, 20 июля 2026Спорт

Рублев поднялся в рейтинге АТР после победы на турнире в Бостаде

Российский теннисист Рублев стал 14-м в рейтинге АТР после победы на турнире в Бостаде
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) после победы на турнире в Бостаде. Об этом сообщается на сайте организации.

Рублев стал 14-м после того, как в финале соревнований, проходивших в Швеции, обыграл итальянца Лусиано Дардери со счетом 6:4, 6:3. Ранее 28-летний теннисист занимал 16-ю позицию в рейтинге.

Победа в Бостаде стала для Рублева первой в текущем сезоне. Также это 18-й титул в его карьере.

Помимо того, Рублев занимает 17-е место в чемпионской гонке АТР.. В случае попадания в восьмерку сильнейших он сыграет на итоговом турнире АТР, который пройдет с 15 по 22 ноября в Турине.

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