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09:34, 20 июля 2026Культура

Певица Дора ушла со сцены из-за Человека-паука

Певица Дора покинула сцену на VK Fest после появления человека в костюме Человека-паука
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Певица Дарья Шиханова, известная под псевдонимом Дора, отказалась участвовать в шоу на VK Fest после шутки про сталкера. Об этом сообщает Telegram-канал «Афиша Daily News».

Шиханова должна была принять участие в шоу в рамках фестиваля в Москве. В какой-то момент ведущий площадки заявил, что эксклюзивно для певицы подготовили «сеанс психотерапии». После этого на сцену вышел артист в костюме Человека-паука.

Артистка перестала улыбаться, она заявила, что не будет участвовать в шоу, и покинула площадку.

Осенью 2025 года в квартиру певицы Доры проник поклонник в костюме Человека-паука. 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой.

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