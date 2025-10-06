Фанат в костюме Человека-паука проник в квартиру российской певицы

В квартиру певицы Доры проник поклонник в костюме Человека-паука

Поклонник в костюме Человека-паука проник в квартиру певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова) в Москве. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источники в окружении артистки.

Сообщается, что 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой. 5 октября он надел костюм популярного супергероя и с помощью специального снаряжения спустился с крыши к окну квартиры, расположенной на десятом этаже. Фанат якобы планировал оставить на окне послание для Доры, но после этого не смог вернуться на крышу. По данным источника, мужчина проник в квартиру артистки через открытое окно.

Уточняется, что исполнительница вызвала полицию. После задержания мужчина объяснил, что пытался порадовать певицу. Сама Дора пока не комментировала ситуацию.

Ранее Шиханова заявила, что отказалась от поездок на такси и планирует передвигаться по Москве на метро или пешком.