Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:52, 6 октября 2025Культура

Фанат в костюме Человека-паука проник в квартиру российской певицы

В квартиру певицы Доры проник поклонник в костюме Человека-паука
Ольга Коровина

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Поклонник в костюме Человека-паука проник в квартиру певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова) в Москве. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источники в окружении артистки.

Сообщается, что 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой. 5 октября он надел костюм популярного супергероя и с помощью специального снаряжения спустился с крыши к окну квартиры, расположенной на десятом этаже. Фанат якобы планировал оставить на окне послание для Доры, но после этого не смог вернуться на крышу. По данным источника, мужчина проник в квартиру артистки через открытое окно.

Уточняется, что исполнительница вызвала полицию. После задержания мужчина объяснил, что пытался порадовать певицу. Сама Дора пока не комментировала ситуацию.

Ранее Шиханова заявила, что отказалась от поездок на такси и планирует передвигаться по Москве на метро или пешком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я бы поехал в Москву сразу». Арестович заявил о готовности передать России Крым и четыре области

    Силуанов объяснил ситуацию с бюджетом охлаждением экономики

    На Украине заявили о поражении энергообъектов в Харьковской области

    Арестович похвалил Путина

    В России потребовали арестовать главного редактора телеканала

    В МИД объяснили цель провокаций с беспилотниками в ЕС

    В России оценили эффективность «плетки» против «Бабы-Яги»

    Жителя Подмосковья задержали за избиение собаки-инвалида

    Нобелевскую премию по медицине вручат за прорыв в понимании иммунной системы

    В МИД рассказали о подготовке Европы к войне с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости