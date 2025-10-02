Популярная певица решила передвигаться по Москве на метро

Певица Дора заявила, что будет передвигаться по Москве на метро

Певица Дора (настоящее имя — Дарья Шиханова) заявила, что отказалась от такси и планирует передвигаться по Москве на метро или пешком. Об этом артистка написала в Telegram-канале.

«Если встретите меня в общественном транспорте или на прогулке — не удивляемся», — сообщила подписчикам Шиханова. По словам певицы, за последние несколько лет она почти перестала гулять по столице и теперь решила это исправить.

Исполнительница отметила, что уже спустя неделю после начала «челленджа» она ощутила результаты. «У меня очень повысилось настроение! Всем советую», — подытожила она.

Ранее рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимами Баста и Ноггано, выступил в московском метро — он спел несколько песен в рамках промопремьеры собственного мюзикла «Любовь без памяти». Концерт прошел на станции «Мякинино» и собрал несколько десятков поклонников творчества артиста.