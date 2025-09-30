Культура
21:38, 30 сентября 2025

Баста спел свои хиты на станции метро

Рэпер Василий Вакуленко выступил с песнями в московском метро
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимами Баста и Ноггано, выступил в московском метро. Об этом сообщает издание «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу лейбла Gazgolder.

Известно, что Вакуленко спел несколько песен в рамках промопремьеры собственного мюзикла «Любовь без памяти». Концерт прошел на станции «Мякинино» и собрал несколько десятков поклонников творчества артиста. Баста исполнил свои хиты «Сансара», «Моя игра», «Выпускной», а также новую песню «Любовь без памяти».

«Я выбрал композиции по настроению, мне хотелось их спеть для людей, что собрались сегодня и что придут на мюзикл», -— сообщил артист.

Ранее стало известно, что был раскрыт многомиллионный заработок Басты на лейбле «Газгольдер».

