Раскрыт многомиллионный заработок Басты на лейбле «Газгольдер»

«Страсти»: Баста заработал 15,9 миллиона рублей на лейбле «Газгольдер»

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, заработал на лейбле «Газгольдер» 15,9 миллиона рублей. Об этом стало известно сайту «Страсти».

Отмечается, что артист зарегистрировал ООО «ГАЗГОЛЬДЕР-РЕКОРД» в 2005 году. «В состав творческого объединения под этим юрлицом входят студия звукозаписи, клуб, продюсерский центр и агентство по менеджменту артистов», — говорится в материале.

За 2024 год компания заработала 17,6 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 15,9 миллиона рублей, что гораздо больше, чем за год до этого. Тогда бизнес принес исполнителю 1,7 миллиона рублей.

