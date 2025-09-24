Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:52, 24 сентября 2025Культура

Раскрыт многомиллионный заработок Басты на лейбле «Газгольдер»

«Страсти»: Баста заработал 15,9 миллиона рублей на лейбле «Газгольдер»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, заработал на лейбле «Газгольдер» 15,9 миллиона рублей. Об этом стало известно сайту «Страсти».

Отмечается, что артист зарегистрировал ООО «ГАЗГОЛЬДЕР-РЕКОРД» в 2005 году. «В состав творческого объединения под этим юрлицом входят студия звукозаписи, клуб, продюсерский центр и агентство по менеджменту артистов», — говорится в материале.

За 2024 год компания заработала 17,6 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 15,9 миллиона рублей, что гораздо больше, чем за год до этого. Тогда бизнес принес исполнителю 1,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, потратил около четырех миллионов рублей на празднование своего дня рождения. Вечеринка в стиле караоке в честь 46-летия артиста прошла на дизайнерском теплоходе «Морис».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предложил России провести мирные переговоры в Казахстане. Почему Киев выбрал именно Астану?

    Токаев назвал препятствие к миру между Россией и Украиной

    Xiaomi представила смартфон с самым большим экраном

    На Украине назвали атаку на Крым сознательным преступлением

    SHAMAN рассказал об отношениях с Мизулиной

    Взрыв дрона ВСУ стоимостью 23 миллиона рублей у берегов Новороссийска сняли на видео

    Зеленский выступил на Генассамблее ООН в подобие костюма

    В Европе обвинили ЕС в поддержке России

    В ООН указали на противоречие в политике Европы

    Названа чаще всего вызывающая сонный паралич поза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости