Раскрыта потраченная Гуфом сумма на вечеринку в честь дня рождения

Shot: Рэпер Гуф потратил около 4 миллионов рублей на празднование дня рождения
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, потратил около четырех миллионов рублей на празднование своего дня рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, вечеринка в стиле караоке в честь 46-летия артиста прошла на дизайнерском теплоходе «Морис». Отмечается, что цена пяти часов аренды судна составляет 1,5 миллиона рублей. «Тусовка у Гуфа длилась около шести часов. Бронировать теплоход нужно заранее — за месяц. А иначе отметить на нем свой праздник не получится», — говорится в сообщении.

На фуршет для гостей исполнитель потратил более 1,5 миллиона рублей, уточняет канал. Работа диджея и другого технического персонала обошлась Гуфу в 300-400 тысяч рублей. Среди гостей мероприятия были Баста, HammAli & Navai, Алена Водонаева и другие знаменитости.

Ранее эстрадная певица Лолита Милявская извинилась за цены на билеты во время своего концерта в Нижнем Новгороде.

