Лолита встала на колени и публично покаялась

Певица Лолита встала на колени перед зрителями и извинилась за стоимость билетов

Эстрадная певица Лолита Милявская извинилась за цены на билеты во время своего концерта в Нижнем Новгороде. Об этом пишет Telegram-канал NewsNN.

Артистка со сцены обратилась к поклонникам и пояснила, что цена на билеты зависит от стоимости перевозки оборудования и других факторов. Как отмечает источник, билеты на шоу стоили от трех тысяч рублей.

«Я бы очень хотела, чтобы билеты были дешевыми. Простите меня, что они не совсем дешевые», — сказала Лолита.

Затем исполнительница опустилась на колени, поблагодарив зрителей за улыбки, аплодисменты и цветы, которые фанаты дарят ей во время выступлений. Зал встретил жест певицы овациями.

Ранее сообщалось, что Милявская заработает более 31 миллиона рублей за концерт. Отмечалось, что артистка анонсировала сольное выступление, стоимость билетов на которое стартует от 4,5 тысячи до 20 тысяч рублей.