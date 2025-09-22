Культура
15:23, 22 сентября 2025Культура

Раскрыта многомиллионная выручка Лолиты за концерт

«Звездач»: Лолита соберет более 31 миллиона рублей за концерт
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Известная российская певица Лолита Милявская соберет более 31 миллиона рублей за концерт. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что артистка анонсировала сольное выступление, стоимость билетов на которое стартует от 4,5 тысячи до 20 тысяч рублей. «Если Лолита продаст все места в зале, то организаторы заработают на концерте более 31 миллиона 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Ранее 19-летний российский певец Ваня Дмитриенко поднял стоимость выступления на корпоративах на 2 миллиона рублей на фоне взлетевшей популярности. Билеты на обычные концерты артиста разбирают очень быстро — на 10 из 15 уже не осталось мест. При этом только за два больших сольника в Москве Ваня Дмитриенко может заработать почти 60 миллионов рублей.

