19-летний российский певец резко поднял цену на корпоративы из-за популярности

Ваня Дмитриенко поднял цену на корпоративы на 2 млн рублей из-за популярности

Российский певец Ваня Дмитриенко поднял стоимость выступления на корпоративах на 2 миллиона рублей на фоне взлетевшей популярности. О резком росте гонораров 19-летнего артиста сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов публикации, в последние несколько месяцев выступления Дмитриенко на корпоративах оценивались в 3 миллиона рублей, а теперь их стоимость увеличилась до 5 миллионов рублей.

При этом появляется на сцене певец только со своими музыкантами, передвигается на микроавтобусе Mercedes, а на площадке запрашивает для всех три варианта обеда — мясной, диетический и сбалансированный.

Билеты на обычные концерты артиста разбирают очень быстро — на 10 из 15 уже не осталось мест. При этом только за два больших сольника в Москве Ваня Дмитриенко может заработать почти 60 миллионов рублей.