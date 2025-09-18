Раскрыт многомиллионный гонорар 19-летнего российского певца за концерты

«Звездач»: Ваня Дмитриенко заработает более 56 миллионов рублей на концертах

19-летний популярный российский певец Ваня Дмитриенко заработает более 56 миллионов рублей на концертах. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что у артиста пройдут два сольных выступления в Москве в зале вместимостью 14 тысяч зрителей. Билеты на выступление стартуют от 2 до 85 тысяч рублей. «За один концерт организаторы заработают на фанатах Дмитриенко от 28 миллионов рублей, а за два мероприятия — более 56 миллионов», — говорится в сообщении.

Ранее психолог Мариана Абравитова прокомментировала роман Вани Дмитриенко и дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анны Пересильд.