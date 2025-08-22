Психолог оценила отношения популярного певца и 16-летней дочери Пересильд

Психолог Абравитова назвала отношения Пересильд и Дмитриенко ценным опытом

Психолог Мариана Абравитова прокомментировала роман популярного российского певца Вани Дмитриенко и дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анны Пересильд. Специалиста цитирует «Пятый канал».

Абравитова предположила, что певец является истероидом и не стесняется своей эмоциональности. По ее словам, роман с Дмитриенко станет для 16-летней Пересильд полезным опытом, который поможет девушке сформировать отношение к такому типу мужчин.

«Представьте, вот такой истероид рядом с вами, но вы вместе. Значит, для вас это ценно, вам это нравится. Значит, здесь есть "перчик"», — добавила Абравитова.

Ранее Дмитриенко сообщил, что расплакался во время просмотра сериала «Слово пацана» вместе с Пересильд. По словам исполнителя, его сильно тронула сцена, в которой героиня девушки сталкивается с сексуализированным насилием и просит о помощи.