Культура
13:55, 12 августа 2025Культура

Популярный певец расплакался из-за сцены насилия в «Слове пацана»

Дмитриенко заплакал из-за сцены насилия над героиней Пересильд в «Слове пацана»
Ольга Коровина

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Популярный российский певец Ваня Дмитриенко расплакался во время просмотра сериала «Слово пацана» вместе с возлюбленной, дочерью актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анной Пересильд. Об этом он рассказал в шоу «Вопрос ребром».

По словам исполнителя, его сильно тронула сцена, в которой героиня Пересильд сталкивается с сексуализированным насилием и просит о помощи. Дмитриенко отметил, что его не так сильно зацепил этот момент при первом просмотре. Однако во второй раз он смотрел сериал вместе с актрисой, отчего воспринял сцену иначе.

«Мозг вообще не соображает, что это происходит не наяву. И у меня просто начинают литься слезы, я прям навзрыд начинаю плакать», — поделился Дмитриенко.

Ранее сообщалось, что 16-летняя Пересильд и 19-летний Дмитриенко перестали скрывать свои отношения.

