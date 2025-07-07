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10:12, 7 июля 2025Культура

Популярный певец и 16-летняя дочь Пересильд перестали скрывать роман

Певец Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд перестали скрывать свой роман
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Ваня Дмитриенко

Ваня Дмитриенко. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Популярный российский певец Ваня Дмитриенко и дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд перестали скрывать свои отношения. Об этом пишет Super.ru в Telegram.

Пару заметили на VK Fest в Санкт-Петербурге. На одном из опубликованных изданием видео актриса с улыбкой смотрит на выступление исполнителя, на другом — она и Дмитриенко выходят со сцены, держась за руки.

Ранее Анна Пересильд отреагировала на слухи о беременности, которые возникли из-за того, что в сети распространились фото, якобы показывающие участие артистки в шоу о беременности в 16 лет.

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