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16:19, 17 июня 2025Культура

16-летняя дочь Пересильд отреагировала на слухи о беременности

16-летняя Анна Пересильд заявила, что она в ужасе из-за слухов о беременности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд отреагировала на слухи о беременности. На это обратило внимание издание Super.ru.

Отмечается, что в сети распространились фото, якобы показывающие участие артистки в шоу о беременности в 16 лет. «Это просто ужас, ребята. Все же понимают, что это просто нейросеть?» — заявила она.

Девушка поделилась, что ложным кадрам поверили некоторые ее знакомые и звонили ей, чтобы узнать о ситуации. Пересильд добавила, что ей страшно от того, как нейросети вводят в заблуждение даже близких людей. «Не верьте, пожалуйста, в эту чушь, я вас умоляю», — заключила она.

Ранее популярный российский певец Ваня Дмитриенко и дочь актрисы Юлии Пересильд впервые вместе вышли в свет на фоне слухов о романе.

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