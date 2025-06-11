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11:57, 11 июня 2025Культура

Популярный певец и 16-летняя дочь Пересильд впервые вместе вышли в свет

Певец Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд впервые вместе вышли в свет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд (архивное фото)

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд (архивное фото). Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Популярный российский певец Ваня Дмитриенко и дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд впервые вместе вышли в свет на фоне слухов о романе. Об этом сообщает Super.ru.

16-летняя актриса и 19-летний исполнитель посетили премию ТЭФИ-2025. Они позировали фотографам на красной ковровой дорожке, Дмитриенко обнимал Пересильд за талию. Несмотря на совместный выход, молодые люди не стали комментировать свои отношения.

Ранее Ваня Дмитриенко заявил, что в его отношениях с дочерью Юлии Пересильд нет «продюсерской истории».

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