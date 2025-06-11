Популярный певец и 16-летняя дочь Пересильд впервые вместе вышли в свет

Певец Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд впервые вместе вышли в свет

Популярный российский певец Ваня Дмитриенко и дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд впервые вместе вышли в свет на фоне слухов о романе. Об этом сообщает Super.ru.

16-летняя актриса и 19-летний исполнитель посетили премию ТЭФИ-2025. Они позировали фотографам на красной ковровой дорожке, Дмитриенко обнимал Пересильд за талию. Несмотря на совместный выход, молодые люди не стали комментировать свои отношения.

Ранее Ваня Дмитриенко заявил, что в его отношениях с дочерью Юлии Пересильд нет «продюсерской истории».