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16:52, 3 июня 2025Культура

Популярный певец высказался о романе с 16-летней дочерью Пересильд

Ваня Дмитриенко заявил, что в отношениях с Пересильд нет продюсерской истории
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Популярный российский певец Ваня Дмитриенко заявил, что в его отношениях с дочерью актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анной Пересильд нет «продюсерской истории». Об этом он высказался в интервью журналистке Ксении Собчак, видео доступно на YouTube.

При этом артист не стал подтверждать или опровергать информацию о романе с юной актрисой. «Я испытываю большое уважение к ней как к человеку. У нас теплые, классные отношения, человеческие. Тяжело больше сказать на эту тему, потому что у нас и правда теплые, крутые отношения. Таков ответ», — пояснил исполнитель.

Ранее продюсер Сергей Дворцов усомнился в искренности романтических отношений между Ваней Дмитриенко и Анной Пересильд.

До этого пару заметили целующимися возле ресторана в центре Москвы, где девушка отмечала день рождения.

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