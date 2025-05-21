Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:25, 21 мая 2025Культура

16-летнюю дочь Юлии Пересильд застали за поцелуем с популярным певцом

16-летнюю актрису Анну Пересильд застали за поцелуем с певцом Ваней Дмитриенко
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анну Пересильд засняли в момент поцелуя с популярным российским певцом Ваней Дмитриенко. Соответствующие кадры публикует Super.ru в Telegram.

Пару заметили возле одного из ресторанов в центре Москвы, где девушка отмечала свой день рождения.

Ранее дочь Юлии Пересильд сделала признание в свой 16-й день рождения. По словам девушки, в этом году у нее появился человек, который «кардинально поменял» ее жизнь. «Я буду любить тебя всегда, самой сильной любовью», — написала она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дебильные приказы». На Украине разгорелся скандал после удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ. В Раде требуют уволить Сырского

    Путин рассказал о священнослужителях в зоне СВО

    Путин порассуждал об идиотах в ВСУ

    Путин назвал ключевое направление для российских военных

    Власти Украины признали удар по скоплению военных в Сумской области

    16-летнюю дочь Юлии Пересильд застали за поцелуем с популярным певцом

    Великобритания подготовит санкции против израильских министров

    На Украине родственники попавших в плен мобилизованных десантников ВСУ вышли на протест

    В России собрались отменить часть поддержки кризисной отрасли

    Бывший комбриг ВСУ рассказал о проблемах и потерях украинской армии в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости