16-летнюю дочь Юлии Пересильд застали за поцелуем с популярным певцом

16-летнюю актрису Анну Пересильд застали за поцелуем с певцом Ваней Дмитриенко

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анну Пересильд засняли в момент поцелуя с популярным российским певцом Ваней Дмитриенко. Соответствующие кадры публикует Super.ru в Telegram.

Пару заметили возле одного из ресторанов в центре Москвы, где девушка отмечала свой день рождения.

Ранее дочь Юлии Пересильд сделала признание в свой 16-й день рождения. По словам девушки, в этом году у нее появился человек, который «кардинально поменял» ее жизнь. «Я буду любить тебя всегда, самой сильной любовью», — написала она.