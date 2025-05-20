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15:59, 20 мая 2025Культура

16-летняя дочь Юлии Пересильд сделала признание в день рождения

16-летняя актриса Анна Пересильд призналась в любви в свой день рождения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд сделала признание в свой 16-й день рождения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам девушки, в этом году у нее появился человек, который «кардинально поменял» ее жизнь. Она также отметила, что благодаря ему она поняла, «что такое настоящая любовь». «Спасибо тебе за то, что ты всегда рядом, за то, что любишь меня как-то по-особенному. Я и вправду не представляю жизни без тебя. Я буду любить тебя всегда, самой сильной любовью», — подписала публикацию актриса.

При этом Пересильд не раскрыла, о ком идет речь в ее посте.

Ранее дочь Юлии Пересильд рассказала об измене в отношениях. Девушка отметила, что скрывать измену — «не пацанский поступок».

До этого ее заподозрили в романе с певцом Ваней Дмитриенко.

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