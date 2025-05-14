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16:40, 14 мая 2025Культура

15-летняя дочь Юлии Пересильд рассказала об измене в отношениях

15-летняя актриса Анна Пересильд заявила, что в прошлых отношениях ей изменили
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд рассказала, что бывший возлюбленный изменил ей, когда они состояли в отношениях. Ее слова прозвучали в ходе интервью для YouTube-канала журналистки Надежды Стрелец.

Девушка отметила, что скрывать измену — «не пацанский поступок». «Нужно быть очень сильным, чтобы рассказать о таком», — добавила Пересильд.

Она также отметила, что не поддерживает общение со звездой сериала «Слово пацана» Ярославом Могильниковым, с которым они расстались в декабре 2024 года.

Ранее Анну Пересильд и певца Ваню Дмитриенко заподозрили в романе.

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