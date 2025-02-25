Звезду «Слова пацана» заподозрили в романе с Ваней Дмитриенко

Фанаты певца Вани Дмитриенко и актрисы Анны Пересильд решили, что у них роман

Актрису Анну Пересильд, известную по роли в сериале «Слово пацана», и певца Ваню Дмитриенко заподозрили в романе. Об этом поклонники двух юных знаменитостей пишут в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

После того, как дочь Юлии Пересильд Анна снялась в видео к новому треку Дмитриенко, фанаты обсуждают их возможные отношения, ссылаясь на то, что сердце обоих артистов свободно, а между ними явно есть «химия», даже на снимках и кадрах, сделанных вне съемочных площадок.

Особенно слухи о романе Ани и Вани подогревают фотографии в социальных сетях, на которых они запечатлены раздельно, но в одних и тех же местах в одно и то же время.

Ранее стало известно, что звезды «Слова пацана» расстались после нескольких месяцев отношений. Актриса Анна Пересильд сообщила о расставании с Ярославом Могильниковым. Пара была вместе несколько месяцев.