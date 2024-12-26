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17:03, 26 декабря 2024Культура

Звезды «Слова пацана» расстались после нескольких месяцев отношений

Актриса Анна Пересильд сообщила о расставании с партнером по «Слову пацана»
Андрей Шеньшаков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Звезда нашумевшего сериала «Слово пацана» и дочь актрисы Юлии Пересильд Анна рассталась с актером из сериала Ярославом Могильниковым. Об этом девушка сообщила в своем Telegram-канале.

15-летняя Пересильд заявила о том, что они с 17-летним коллегой больше не вместе, а также попросила журналистов и поклонников оставить их в покое. Также девушка уточнила, что они с коллегой остались в дружеских отношениях.

«Мы с Яриком больше не вместе, остались в хороших отношениях, ценим друг друга. Попрошу СМИ и наших подписчиков оставить нас в покое и не задавать лишних вопросов», — написала Анна.

Ранее стало известно, что звезд «Слова пацана» Анну Пересильд и Ярослава Могильникова заподозрили в романе.

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