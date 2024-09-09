Двух звезд «Слова пацана» заподозрили в романе

Звезд «Слова пацана» Анну Пересильд и Ярослава Могильникова заподозрили в романе

Звезды сериала «Слово пацана» Анна Пересильд и Ярослав Могильников спровоцировали слухи о романе. Совместные милые фото подростки опубликовали в своих аккаунтах в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 15-летняя актриса и ее 16-летний партнер по нашумевшему проекту проводят много времени вместе, а теперь начали выкладывать трогательные снимки, никак не комментируя статус своих отношений. Подписчики обоих актеров в комментариях назвали их отличной парой. Сами Анна и Ярослав догадки своих поклонников оставили без внимания.

Ранее стало известно, что Пересильд сыграет главную роль в новой экранизации «Алисы в стране чудес».