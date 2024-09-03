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16:03, 3 сентября 2024Культура

Звезда «Слова пацана» сыграет главную роль в «Алисе в стране чудес»

Анна Пересильд сыграет главную роль в новой экранизации «Алисы в стране чудес»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Звезда сериала «Слово пацана» Анна Пересильд и актер Милош Бикович сыграют в мюзикле по произведению Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес». Об этом «Газета.Ru» сообщила со ссылкой на пресс-службу стриминг-сервиса KION.

Сообщается, что по сюжету 15-летняя школьница Алиса в исполнении Пересильд попадает в Страну Чудес и пытается вернуться домой. Для этого ей предстоит переплыть море собственных слез, заблудиться в волшебном лесу, и, наконец, повзрослеть. Также известно, что Биковичу в проекте досталась роль Шляпника. Также в касте значатся Сергей Бурунов, Паулина Андреева, Ирина Горбачева и другие.

«Подготовка к роли была очень тщательной: я разбирала сценарий, пересматривала экранизации, в воображении рисовала свою Алису. Я пыталась сделать героиню непохожей на себя: всегда интереснее играть роль, которая тебе противоречит», — рассказала Анна.

Ранее стало известно, что актриса пригрозила судом хакерам, которые взламывают аккаунты ее фанатов в социальных сетях.

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      Андрей Шеньшаков
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