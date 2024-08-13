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12:29, 13 августа 2024Культура

Звезда «Слова пацана» пригрозила судом хакерам за сливы

Актриса Анна Пересильд пригрозила засудить хакеров, сливших телефоны ее фанатов

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Слово пацана» Анна Пересильд пригрозила судом тем, кто сливает номера телефонов ее фанатов, ведущих аккаунты в ее честь. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Человек, который сливает номера моих фан-аккаунтов и взламывает их, я вас очень прошу остановиться. Пока дело не дошло до чего-то серьезного, я потерплю и дам вам время. Советую вам закончить это по-хорошему, без судебных разбирательств», — написала она.

Ранее сообщалось, что отец юной актрисы, известный режиссер Алексей Учитель испытывал страх из-за съемок дочери в сериале «Слово пацана».

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      Андрей Шеньшаков
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