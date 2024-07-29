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15:49, 29 июля 2024Культура

Алексей Учитель рассказал о своих страхах из-за роли дочери в «Слове пацана»

Алексей Учитель был рад участию дочери Анны Пересильд в сериале «Слово пацана»

Кадр: сериал «Слово пацана»

Алексей Учитель, чья дочь Анна Пересильд сыграла Айгуль в сериале «Слово пацана», рассказал, как отнесся к ее роли. Cвоими переживаниями он поделился в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

По словам 72-летнего режиссера, узнав об участии Ани в проекте, он испытал радость, но переживал из-за нескольких натуралистичных и откровенных сцен, которые были одними из самых запоминающихся во всем сериале.

«Я боялся откровенной сцены. И вот эту жуткую сцену изнасилования собирались снимать с помощью дублерши, но все бы все равно подумали, что это Аня. Хотелось избежать последствий, чтобы в школе не травили, хотя это отчасти происходит. Я думаю, что ей завидуют, но это невольно. Более-менее все в порядке. У Ани подписчиков больше, чем у мамы» — рассказал Алексей.

Также Учитель сообщил, что хотел бы, чтобы карьера Ани продолжалась, и посоветовал ей повышать планку и тщательно подходить к выбору ролей, чтобы не разочаровать зрителя.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в ноябре 2023 года. История о подростковых бандах, которые существовали в Казани в конце 1980-х, вызвала множество обсуждений в сети, а исполнители главных ролей стали известными.

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      Андрей Шеньшаков
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