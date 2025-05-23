Продюсер назвал отношения Дмитриенко и Пересильд пиар-романом

Продюсер Дворцов: Роман певца Дмитриенко и актрисы Пересильд придумали пиарщики

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар певца Вани Дмитриенко и усомнился в искренности его отношений с актрисой Анной Пересильд. Его цитирует «Абзац».

По словам Дворцова, музыкант получает около трех миллионов рублей за выступление. Спикер отметил, что Дмитриенко рано называть топовой знаменитостью. «Мне кажется, ради этого пиарщики Вани придумали роман с Анной Пересильд», — считает продюсер.

Издание также опубликовало несколько пунктов из райдера 19-летнего артиста. Дмитриенко просит организаторов выделить ему просторную гримерку, предоставить безалкогольные напитки и шоколадные яйца, а также тапочки и белые носки для всех членов его коллектива.

Ранее экс-возлюбленная Дмитриенко, блогерша Саша Айс выразила надежду, что он не разобьет сердце Пересильд. По словам девушки, она до сих пор страдает из-за расставания с музыкантом, поэтому переживает за 16-летнюю звезду «Слова пацана».