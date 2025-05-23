Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:27, 23 мая 2025Культура

Продюсер назвал отношения Дмитриенко и Пересильд пиар-романом

Продюсер Дворцов: Роман певца Дмитриенко и актрисы Пересильд придумали пиарщики
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар певца Вани Дмитриенко и усомнился в искренности его отношений с актрисой Анной Пересильд. Его цитирует «Абзац».

По словам Дворцова, музыкант получает около трех миллионов рублей за выступление. Спикер отметил, что Дмитриенко рано называть топовой знаменитостью. «Мне кажется, ради этого пиарщики Вани придумали роман с Анной Пересильд», — считает продюсер.

Издание также опубликовало несколько пунктов из райдера 19-летнего артиста. Дмитриенко просит организаторов выделить ему просторную гримерку, предоставить безалкогольные напитки и шоколадные яйца, а также тапочки и белые носки для всех членов его коллектива.

Ранее экс-возлюбленная Дмитриенко, блогерша Саша Айс выразила надежду, что он не разобьет сердце Пересильд. По словам девушки, она до сих пор страдает из-за расставания с музыкантом, поэтому переживает за 16-летнюю звезду «Слова пацана».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России начали бои за Купянск

    Губернатор российского региона обратился с одной просьбой после крушения вертолета

    Трамп предложил установить для Евросоюза импортные пошлины в 50 процентов

    Блокадницу из Петербурга оштрафовали за дискредитацию Российской армии

    В сети высмеяли деталь во внешности возлюбленного Тейлор Свифт

    Мигрант-нелегал напал на россиянку и попытался изнасиловать ее

    Иран пригрозил США «новым Вьетнамом или Афганистаном»

    Падение цен на бытовую технику в России объяснили

    Россиянам подсказали убивающий микробов способ сушки полотенец

    Продюсер назвал отношения Дмитриенко и Пересильд пиар-романом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости