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15:46, 22 мая 2025Культура

Бывшая Вани Дмитриенко предостерегла Пересильд от разбитого сердца

Бывшая Вани Дмитриенко Саша Айс: Надеюсь, не разобьет сердце очередной малышки
Андрей Шеньшаков

Кадр: @isashaice

Бывшая возлюбленная певца Вани Дмитриенко, блогерша Саша Айс выразила надежду, что он не разобьет сердце Анне Пересильд. Об этом девушка написала на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Саши, она до сих пор страдает из-за расставания с Дмитриенко, поэтому переживает за 16-летнюю звезду «Слова пацана».

«До сих пор бросает то в жар, то в холод от шока и разочарования. Никому не пожелаю пережить такое. Держу пальцы, чтобы лирический герой не разбил сердце очередной малышки», — написала она.

Что именно послужило причиной расставания их пары, блогерша не озвучила, но подписчики выразили мнение, что инициатором разрыва был артист.

Ранее стало известно, что адвокат Семенов прокомментировал легальность отношений 16-летней дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя с 19-летним певцом. В декабре стало известно о расставании Анны с партнером по сериалу «Слово пацана» Ярославом Могильниковым. Она даже намекала на то, что в отношениях с коллегой пережила измену.

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