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11:16, 22 мая 2025Культура

Отношения 16-летней дочери Пересильд с 19-летним певцом оценили на легальность

Адвокат Семенов: Отношения 16-летней Пересильд с 19-летним Дмитриенко легальны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Отношения 16-летней дочери российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анны Пересильд с 19-летним певцом Ваней Дмитриенко легальны. Об этом заявил адвокат Николай Семенов в беседе с News.ru.

Он указал на то, что возраст согласия в России — 16 лет. «Поэтому отношения Ивана и Анны легальны. Проблемы могут возникнуть, если девушка, например, предъявит что-то к Дмитриенко, напишет на него заявление», — сказал он.

Семенов добавил, что если нет прецедентов, то такие отношения в нашем правовом поле «расцениваются нормально».

Ранее Анну Пересильд засняли в момент поцелуя с Ваней Дмитриенко. Пару заметили возле одного из ресторанов в центре Москвы, где девушка отмечала свой день рождения.

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