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09:41, 20 июля 2026Путешествия

Отца и тело его 11-летнего сына эвакуировали с Эльбруса

Травмированного мужчину и тело 11-летнего мальчика эвакуировали с Эльбруса
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал 112

Отца и тело его 11-летнего сына эвакуировали с Эльбруса. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Спасатели обнаружили погибшего 11-летнего мальчика и его травмированного отца на восточном склоне горы Эльбрус на высоте около 4200 метров. Из-за наступления темноты спасательную операцию пришлось отложить до понедельника, 20 июля.

Сегодня 40-летнего мужчину с травмами передали медикам. Поисково-спасательные работы на самой высокой горе России и Европы завершились. Проводится проверка.

Ранее стало известно, что маршрут туристов не был зарегистрирован. Во время похода мальчик подвернул ногу и схватился за спасательный трос, но тот оборвался, и школьник с отцом сорвались вниз.

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