Роспотребнадзор сравнил скорость распространения гриппа и коронавируса

Роспотребнадзор сравнил скорость распространения обычного сезонного гриппа и коронавируса SARS-CoV-2 и заявил, что последний будет распространяться медленнее. Об этом сообщается в воскресенье, 22 марта, на официальном сайте ведомства.

Соответствующий вывод специалисты ведомства сделали, проанализировав исследование ученых из Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона, Утрехтского университета и Национального института здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах, в котором представлена основная информация, известная о коронавирусе на данный момент. «Если сравнивать текущую эпидемию с гриппом-А (обычный сезонный грипп) или атипичной пневмонией (SARS), в настоящее время представляется вероятным, что данная эпидемия будет распространяться медленнее», — отметили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что эпидемия сезонного гриппа обычно сходит на нет с наступлением теплого времени года. При этом пока эксперты не знают, насколько потепление повлияет на распространение коронавируса. «Исследователи говорят, что необходимо наблюдать за динамикой его распространения в Южном полушарии», — уточнили в ведомстве.

Ранее в марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла влияние прививок от гриппа на коронавирус. По словам представителя организации, никаких доказательств тому, что привитые от сезонного гриппа люди лучше переносят COVID-19 или болеют им в легкой форме, на данный момент нет.

По данным на 22 марта, общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 307 тысяч человек. 13 тысяч умерли, более 92,3 тысячи излечились. В России 306 зараженных, из них большинство находятся в Москве.

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