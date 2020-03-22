Роспотребнадзор сравнил скорость распространения гриппа и коронавируса

Роспотребнадзор сравнил скорость распространения обычного сезонного гриппа и коронавируса SARS-CoV-2 и заявил, что последний будет распространяться медленнее. Об этом сообщается в воскресенье, 22 марта, на официальном сайте ведомства.
Соответствующий вывод специалисты ведомства сделали, проанализировав исследование ученых из Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона, Утрехтского университета и Национального института здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах, в котором представлена основная информация, известная о коронавирусе на данный момент. «Если сравнивать текущую эпидемию с гриппом-А (обычный сезонный грипп) или атипичной пневмонией (SARS), в настоящее время представляется вероятным, что данная эпидемия будет распространяться медленнее», — отметили в Роспотребнадзоре.
Там добавили, что эпидемия сезонного гриппа обычно сходит на нет с наступлением теплого времени года. При этом пока эксперты не знают, насколько потепление повлияет на распространение коронавируса. «Исследователи говорят, что необходимо наблюдать за динамикой его распространения в Южном полушарии», — уточнили в ведомстве.
Ранее в марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла влияние прививок от гриппа на коронавирус. По словам представителя организации, никаких доказательств тому, что привитые от сезонного гриппа люди лучше переносят COVID-19 или болеют им в легкой форме, на данный момент нет.
По данным на 22 марта, общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 307 тысяч человек. 13 тысяч умерли, более 92,3 тысячи излечились. В России 306 зараженных, из них большинство находятся в Москве.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения