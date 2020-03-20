Врач рассказал о превосходящих по опасности коронавирус инфекциях

Современный коронавирус относительно безопасен для человека, в мире сохраняются вирусы, более опасные для людей, которые могут вызвать пандемию. Об этом рассказал РИА Новости военный врач, подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов.

Он напомнил о пандемии свиного гриппа, на которую, по его мнению, «не особо среагировали». Сейчас вспышка коронавируса является «тренировочной пандемией», считает специалист. Он уверен, что человечество столкнется с еще более тяжкими вирусами.

Он уточнил, что у нового коронавируса «тактико-технические характеристики» относительно слабые. При этом он заметил, что вероятность летального исхода при коронавирусе выше, чем при гриппе. Однако, большинство зараженных выздоравливает, напомнил врач.

Водовозов напомнил, что Юстинианова чума (541-750 годы) уничтожила 40 процентов тогдашнего населения, Черная смерть (1346-1353 годы) уничтожила до 60 процентов населения Европы. «До сих пор в природе существуют возбудители с точно такими же "убойными" характеристиками», — предупредил эксперт.

По последним данным, в России выявлено 199 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире мире зафиксировано более 245 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 10 тысяч человек умерли, более 88 тысяч — излечились.

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