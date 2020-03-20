Врач рассказал о превосходящих по опасности коронавирус инфекциях

Современный коронавирус относительно безопасен для человека, в мире сохраняются вирусы, более опасные для людей, которые могут вызвать пандемию. Об этом рассказал РИА Новости военный врач, подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов.
Он напомнил о пандемии свиного гриппа, на которую, по его мнению, «не особо среагировали». Сейчас вспышка коронавируса является «тренировочной пандемией», считает специалист. Он уверен, что человечество столкнется с еще более тяжкими вирусами.
Он уточнил, что у нового коронавируса «тактико-технические характеристики» относительно слабые. При этом он заметил, что вероятность летального исхода при коронавирусе выше, чем при гриппе. Однако, большинство зараженных выздоравливает, напомнил врач.
Водовозов напомнил, что Юстинианова чума (541-750 годы) уничтожила 40 процентов тогдашнего населения, Черная смерть (1346-1353 годы) уничтожила до 60 процентов населения Европы. «До сих пор в природе существуют возбудители с точно такими же "убойными" характеристиками», — предупредил эксперт.
По последним данным, в России выявлено 199 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире мире зафиксировано более 245 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 10 тысяч человек умерли, более 88 тысяч — излечились.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения