Составлены три сценария распространения коронавируса в России

Специалисты Сбербанка составили математическую модель распространения коронавируса в России и в мире. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, во всех трех сценариях ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, передает ТАСС.
Греф, выступая на открытии олимпиады «Академии искусственного интеллекта для школьников», отметил, что сейчас математическую модель наполняют данными совместно с российским Минздравом. Глава Сбербанка также сообщил, что в настоящий момент обсуждается, какой из трех российских институтов, занимающихся проблемой вирусов, получит грант на разработку вакцины от коронавируса.
По словам директора управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максима Еременко, разработанную модель под названием Gleam передадут Минздраву, так как распространение COVID-19 зависит и от мер, которые принимают власти. Специалисты считают, что возможны две волны коронавируса — весной и осенью.
Президент России Владимир Путин ранее оценил опасность коронавируса для страны. По его словам, ситуация с распространением китайского вируса в России не критична, а информация, свидетельствующая об обратном, распространяется из-за рубежа.
По последним данным, новым типом коронавируса в мире заразились свыше 90 тысяч человек, более трех тысяч скончались. Случаи инфицирования зафиксированы в 73 странах. В России известно о шести случаях.