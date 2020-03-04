Составлены три сценария распространения коронавируса в России

Специалисты Сбербанка составили математическую модель распространения коронавируса в России и в мире. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, во всех трех сценариях ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, передает ТАСС.

Греф, выступая на открытии олимпиады «Академии искусственного интеллекта для школьников», отметил, что сейчас математическую модель наполняют данными совместно с российским Минздравом. Глава Сбербанка также сообщил, что в настоящий момент обсуждается, какой из трех российских институтов, занимающихся проблемой вирусов, получит грант на разработку вакцины от коронавируса.

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По словам директора управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максима Еременко, разработанную модель под названием Gleam передадут Минздраву, так как распространение COVID-19 зависит и от мер, которые принимают власти. Специалисты считают, что возможны две волны коронавируса — весной и осенью.

Президент России Владимир Путин ранее оценил опасность коронавируса для страны. По его словам, ситуация с распространением китайского вируса в России не критична, а информация, свидетельствующая об обратном, распространяется из-за рубежа.

По последним данным, новым типом коронавируса в мире заразились свыше 90 тысяч человек, более трех тысяч скончались. Случаи инфицирования зафиксированы в 73 странах. В России известно о шести случаях.

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