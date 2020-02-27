Греф предложил использовать распознавание лиц в борьбе с коронавирусом

Глава Сбербанка Герман Греф предложил правительству России использовать систему распознавания лиц в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Греф рассказал, что сейчас российские власти пытаются разработать план «Б» в борьбе с инфекцией. «Мы сказали, что если понадобится наша поддержка, например инструменты с применением искусственного интеллекта, — сейчас у нас есть технологии по распознаванию лиц, мы также разрабатываем технологию по распознаванию лиц в масках», — добавил он.

По словам Грефа, специалисты Сбербанка следят за тем, что делают их коллеги в Китае, и пытаются придумать собственные решения.

Ранее 27 февраля сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других государств к коронавирусу. Он перечислил страны, которые за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае заражения вирусом, и отметил, что их меры по предотвращению распространения инфекции эффективны.

По последним данным, в общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса около 82,5 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 33,2 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 50 странах мира.

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